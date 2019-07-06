https://static.news.ru/photo/5e01e656-9f88-11e9-815c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MOD Russia/Twitter.com

Российская тяжёлая огнемётная система «Тосочка» будет меньше предыдущих моделей, но получит искусственный интеллект.

Существенно выросла и дальность поражения системы, размещённой на колёсном шасси, улучшена её эргономика, рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе. Испытания «Тосочки» завершатся в 2020 году, сообщает РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, Министерство обороны получит на вооружение новейший миномёт «Дрок», разработанный специально для ВДВ, который заменит все 80-миллиметровые миномёты.