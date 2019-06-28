Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российская оборонная промышленность практически преодолела зависимость от импорта.
Мы во многом, если не во всём, почти во всём уже, избавились от импортных деталей, — сообщил Шойгу в интервью телеканалу «Звезда».
По словам министра, этому во многом способствовали антироссийские санкции.
Мы не то что выстояли, мы движемся вперёд, и движемся, в общем, достаточно мощно, — подчеркнул он.
Как писал News.ru, Министерство обороны РФ создаст собственную киностудию на территории парка «Патриот». Как сказал глава ведомства Сергей Шойгу, в Минобороны обращались представители киноиндустрии с предложениями снять фильм о Первой мировой войне. Однако министр подчеркнул, что необходимо снимать кино про настоящее время, про тех, кто «противостоит этому огромному чудовищному монстру, которым является международный терроризм».