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Международный военно-технический форум «Армия-2019» за пять дней посетили 798 тыс. человек. Об этом заявил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров.

Он также отметил, что объекты форума в 35 городах и 26 субъектах РФ привлекли внимание 239 тыс. человек. Как сообщил Гончаров, в деловой программе участвовали свыше 11,5 тыс. человек. Общее...