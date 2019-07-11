https://static.news.ru/photo/1d3cc4de-a40a-11e9-a269-fa163e074e61_1024.jpg Макет нового тяжелого авианосца "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге Фото: Владимир Гальперин/РИА Новости

Заместитель гендиректора Невского проектно-конструкторского бюро Алексей Юхнин заявил, что на перспективном российском авианосце «Ламантин» смогут разместиться 6–10 беспилотников.

Размещение беспилотников и их применение не представляет никакой технической сложности. Поэтому это, конечно, возможно. Самолёты размещать сложнее и их эксплуатировать, обслуживать, — сказал Юхнин на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

Представитель НКБ также отметил, что при разработке концепции «Ламантина» конструкторы исходили из возможности разместить на нём МиГи и Су, сообщает РИА Новости .

У ВМФ России уже есть авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», но он находится на ремонте. Ему активно ищут замену.

Ранее News.ru писал, что главком ВМФ Николай Евменов заявил о намерении построить атомный авианосец. Его созданием займутся после модернизации «Адмирала Кузнецова».