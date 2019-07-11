Заместитель гендиректора Невского проектно-конструкторского бюро Алексей Юхнин заявил, что на перспективном российском авианосце «Ламантин» смогут разместиться 6–10 беспилотников.
Размещение беспилотников и их применение не представляет никакой технической сложности. Поэтому это, конечно, возможно. Самолёты размещать сложнее и их эксплуатировать, обслуживать, — сказал Юхнин на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.
Представитель НКБ также отметил, что при разработке концепции «Ламантина» конструкторы исходили из возможности разместить на нём МиГи и Су, сообщает
У ВМФ России уже есть авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», но он находится на ремонте. Ему активно ищут замену.
Ранее News.ru писал, что главком ВМФ Николай Евменов заявил о намерении построить атомный авианосец. Его созданием займутся после модернизации «Адмирала Кузнецова».