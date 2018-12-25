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Модернизированный МИ-28 в США назвали «смертоносным»

Ми-28 wikipedia.org/CC 4.0/Yevgeny Volkov

Ми-28

оружие [ версия для печати ]

Российский вертолёт Ми-28, модернизированный до уровня Ми-28НМ «Ночной охотник», может стать основной ударной машиной России на всю обозримую перспективу. Такое мнение выразили авторы статьи, опубликованной в американском журнале The National Interest.

Издание отмечает, что на обновлённом вертолёте установлен усовершенствованный двигатель ВК-2500П с увеличенным сроком эксплуатации. По мнению экспертов, переход на более эффективный двигатель позволит сэкономить немало средств, если российская авиация будет использовать его и на других военных вертолётах.

Кроме того, на последнем опытном образце вертолёта установлена мощная противотанковая ракетная система «Хризантема-В» и лазерный бортовой комплекс обороны. Также модифицирован фюзеляж.

Ми-28 применялся ВКС России в Сирии. В этот период были выявлены многочисленные недостатки с бортовыми электронными системами и с характеристиками двигателя, которые сейчас устранены конструкторами в ходе модернизации.

Ранее News.ru писал о том, что государственные испытания новой модификации ударного вертолёта «Ночной охотник» завершатся в 2019 году. Опытная машина должна выполнить тысячу полётов. Сейчас испытания проходит лишь один модернизированный Ми-28НМ. До конца года к полётам присоединятся ещё два «Ночных охотника».


#сша #оружие #вертолеты #вксрф
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