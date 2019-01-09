Новый истребитель ПАК ДП превзойдёт МиГ-31

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МиГ-31 будет уступать перспективному истребителю-перехватчику ПАК ДП по высотным и скоростным показателям.

Новый истребитель будет создан при помощи новых технологий и материалов. Планируется, что он будет способен выполнять боевые задачи даже в арктических широтах. Помимо большей, по сравнению с предшественником, скорости, высоты и дальности полётов, ПАК ДП будет менее заметен для радаров. Ожидается, что он заменит истребители МиГ-31 к 2030 году.

Ранее News.ru писал о том, что российские военные не торопятся приобретать обновлённые МиГи, предпочитая им более дорогие и более тяжёлые машины разработки ОКБ Сухого. В то же время, отмечают эксперты, авиации необходимы относительно дешёвые лёгкие истребители, чтобы выполнять боевые задачи на относительно небольших участках фронта.