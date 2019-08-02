https://static.news.ru/photo/a6bb8a14-b527-11e9-8459-fa163e074e61_660.jpg «Тайфун» Фото: Сергей Булкин/News.ru

Новый бронированный автомобиль «Тайфун» может поступить на вооружение в 2020 году. Об этом сообщили в компании, которая разрабатывала машину специально для Воздушно-десантных войск России.

Модель К4386 сейчас проходит государственные испытания. По данным производителя, они должны завершиться в ближайшее время, передаёт ТАСС .

Вместе с тем предприятие-производитель пока не ориентируется на конкретные сроки. Это решение остаётся на усмотрение Министерства обороны страны, подчеркнул представитель компании.

Ранее News.ru писал, что созданную для Росгвардии версию бронеавтомобиля «Тигр» было решено полностью замаскировать под гражданский автомобиль. Машина не выделяется в дорожном потоке, поэтому её сложно отличить от обычного внедорожника.