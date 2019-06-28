https://static.news.ru/photo/82fb6ada-9b2e-11e9-be9f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство обороны России намерено ввести в войсках автоматизированную систему контроля горюче-смазочных материалов (ГСМ), представленную на форуме «Армия-2019».

Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Булгаков. По его словам, контроль будет осуществляться благодаря данным датчиков, установленных на каждой машине. Информация поступает начальнику службы горючего воинской части, затем — в дивизию, армию и так далее, пока не дойдёт до Национального центра управления обороной.

Сейчас мы завершаем работу над этой системой, и в ближайшее время она поступит в войска, — заявил Булгаков.

Он отметил, что новинка создана исключительно из отечественных компонентов. Были проведены предварительные испытания.

Ранее News.ru писал о том, что Министерство обороны получит на вооружение новейший миномёт «Дрок», разработанный специально для ВДВ, который заменит все 80-миллиметровые миномёты, сообщил на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» замглавы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков.