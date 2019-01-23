Новую ракету представят на брифинге для военных атташе

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Ракета 9М729 оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» будет представлена Министерством обороны РФ на предстоящем брифинге для иностранных военных атташе.

Участники мероприятия ознакомятся с устройством нового оружия и его характеристиками. Брифинг будет проходить на базе Конгрессно-выставочного центра Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» Минобороны России. Представителем Минобороны на мероприятии будет начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Ранее News.ru писал о том, что Воздушно-космические силы РФ зафиксировали пуск израильской ракеты над акваторией Средиземного моря.