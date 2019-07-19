https://static.news.ru/photo/59410034-ab77-11e9-ad63-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Итоговая стоимость производства новейшей боевой машины пехоты (БМП) «Пума» для бундесвера постоянно растёт. К настоящему моменту расходы на неё правительства Германии почти удвоилась.

Сумма, выделенная на производство «Пумы», превысила изначально запланированную на €2,9 млрд. Боевая машина, поставляемая в армию с 2015 года, «мутировала в бездонную бочку», сообщает немецкий телеканал N-TV .

В Министерстве обороны страны постоянное удорожание проекта объясняют согласованным в договоре ростом цен и постоянной разработкой дополнительных требований к БМП.

Ранее News.ru сообщал, что чешская армия будет использовать российское оружие до 2035 года. Представитель Минобороны страны Петр Сикора заявил, что до этого срока армия будет постепенно заменять российские образцы западными аналогами. Чешская армия в том числе располагает российскими БМП, авиарадарами, ракетными комплексами С-10 и автомашинами УАЗ-469.