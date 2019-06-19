https://static.news.ru/photo/930bee54-9296-11e9-bd58-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал завершение работ над новейшим зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) «Панцирь-СМ». По словам чиновника, оружие будет готово в 2021 году.

Заявление глава ведомства сделал на коллегии Минобороны по вопросам реализации гособоронзаказа, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Россия начала восстанавливать утерянную после распада Советского Союза противокорабельную установку в Крыму. Система оказалась ненужной Украине, и работа над её реинтеграцией началась только после присоединения полуострова к РФ.