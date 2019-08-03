Новейший военный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый двадцатиминутный полёт.
Первый полёт состоялся в 12:20 по московскому времени. Летательный аппарат под управлением оператора совершил несколько облётов аэродрома на высоте около 600 метров, — сообщил РИА Новости представитель Министерства обороны России.
«Охотник» сконструирован специалистами АО «Компания «Сухой» из материалов, которые делают его почти невидимым для радиолокационных средств обнаружения. Аппарат оснащён оборудованием для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.
Ранее News.ru писал, что концерн «Калашников» завершил заводские испытания нового ударного беспилотника-камикадзе. Аппарат является интеллектуальным многозадачным оружием, способным самостоятельно находить заданную цель и поражать её.