«Калашников» раскрыл детали испытаний пистолета ПЛ-15

Концерн «Калашников» завершит предварительные испытания самозарядного пистолета Лебедева ПЛ-15 в феврале текущего года. Об этом сообщил гендиректор предприятия Владимир Дмитриев.
В интервью РИА Новости и «Коммерсанту» он также рассказал, что сейчас пистолет выходит на предварительные испытания для заказчика и в феврале начнутся его госиспытания.
Оружие, вероятно, получит название «пистолет Лебедева», или просто «Лебедев» по аналогии с «Макаровым».
Пистолет ПЛ-15 разработан для использования патронов калибра 9 х 19 мм Парабеллум. Его длина составляет 220 мм. Базовая версия оснащается коробчатым магазином на 14 патронов.
Главком сухопутных войск Олег Салюков в 2017 году обещал рассмотреть вопрос о принятии пистолета ПЛ-15 на вооружение.
Ранее News.ru писал о том, что в России начнётся серийный выпуск новейшего пистолета, который придёт на замену пистолету Макарова. Ожидается, что производство оружия начнётся уже в этом году. Межведомственная комиссия, которая должна дать на это добро, завершит работу в марте.