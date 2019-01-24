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«Калашников» раскрыл детали испытаний пистолета ПЛ-15

Пистолет ПЛ-15 Kalashnikov Media/via Global Look Press

Пистолет ПЛ-15

оружие [ версия для печати ]

Концерн «Калашников» завершит предварительные испытания самозарядного пистолета Лебедева ПЛ-15 в феврале текущего года. Об этом сообщил гендиректор предприятия Владимир Дмитриев.

В интервью РИА Новости и «Коммерсанту» он также рассказал, что сейчас пистолет выходит на предварительные испытания для заказчика и в феврале начнутся его госиспытания.

Оружие, вероятно, получит название «пистолет Лебедева», или просто «Лебедев» по аналогии с «Макаровым».  

Пистолет ПЛ-15 разработан для использования патронов калибра 9 х 19 мм Парабеллум. Его длина составляет 220 мм. Базовая версия оснащается коробчатым магазином на 14 патронов.

Главком сухопутных войск Олег Салюков в 2017 году обещал рассмотреть вопрос о принятии пистолета ПЛ-15 на вооружение.

Ранее News.ru писал о том, что в России начнётся серийный выпуск новейшего пистолета, который придёт на замену пистолету Макарова. Ожидается, что производство оружия начнётся уже в этом году. Межведомственная комиссия, которая должна дать на это добро, завершит работу в марте.


#оружие #испытания #пистолет
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