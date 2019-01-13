Новейший пистолет на замену ПМ запустят в серию

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Пистолет «Удав»

В России начнётся серийный выпуск новейшего пистолета, который придёт на замену пистолету Макарова. Ожидается, что производство оружия начнётся уже в этом году.

Межведомственная комиссия, которая должна дать на это добро, завершит работу в марте. Сейчас решается вопрос о том, на какой площадке будет вестись серийное производство. Среди основных претендентов — «Вятские поляны», «Калашников» и ЦНИИточмаш, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как писал News.ru, речь идёт о пистолете «Удав», который уже прошёл государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. «Удав» сконструирован под патрон 9Х21 и предназначен для поражения защищённого противника. Его пуля способна пробить бронежилет третьего класса.