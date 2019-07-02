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Россия временно отказалась от планов по экспорту танка Т-14 «Армата» из-за его высокой цены. В будущем продавать за границу эту боевую машину Москва сможет, если разработает её менее дорогие варианты.

К такому выводу пришли эксперты американского журнала The National Interest по итогам завершившегося 30 июня в России форума «Армия-2019». Ранее News.ru сообщал, что инженеры Саратовского государственного технического университета имени Гагарина...