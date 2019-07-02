Российские военнослужащие успешно испытали новую ракету системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. По словам представителя командования войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковника Павла Кузьмина, она подтвердила заложенные характеристики, «поразив условную цель с заданной точностью».
Об этом сообщает
Ранее News.ru сообщал, что противоракетная оборона никогда не сможет обеспечить полную защиту объектов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Средства преодоления ПРО можно разработать и принять на вооружение в кратчайшие сроки. По словам главы военного ведомства, РФ эту проблему решила.