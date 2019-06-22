Пентагон обнародовал новую доктрину о ядерных операциях и у российского МИДА возникли к ней вопросы.
Вашингтон ранее обвинял Москву в разработке сценария escalate to deescalate — нанесения единичного ядерного удара для преломления хода конфликта. Москва отрицала такой подход, а теперь выяснилось, что сами США взяли его на вооружение — этот момент указан в тексте новой концепции Америки.
Согласно российской доктрине, РФ оставляет за собой право на ядерный удар в случае использования стороной противника оружия массового поражения, когда под угрозу поставлено самой существование государства, пишет «
В эксклюзивном интервью News.ru основатель и директор Центра исследований проблем нераспространения Миддлберийского института Уильям Поттер рассказал о том, как действия США влияют на ситуацию с контролем над вооружениями в мире, предсказал выход Вашингтона из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и поставил под сомнение приверженность США принципу недопустимости ядерной войны.