https://static.news.ru/photo/e071f390-9472-11e9-ab4b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Пентагон обнародовал новую доктрину о ядерных операциях и у российского МИДА возникли к ней вопросы.

Вашингтон ранее обвинял Москву в разработке сценария escalate to deescalate — нанесения единичного ядерного удара для преломления хода конфликта. Москва отрицала такой подход, а теперь выяснилось, что сами США взяли его на вооружение — этот момент указан в тексте новой концепции Америки.

Согласно российской доктрине, РФ оставляет за собой право на ядерный удар в случае использования стороной противника оружия массового поражения, когда под угрозу поставлено самой существование государства, пишет « Коммерсант ».

В эксклюзивном интервью News.ru основатель и директор Центра исследований проблем нераспространения Миддлберийского института Уильям Поттер рассказал о том, как действия США влияют на ситуацию с контролем над вооружениями в мире, предсказал выход Вашингтона из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и поставил под сомнение приверженность США принципу недопустимости ядерной войны.