«Ночные охотники» прибыли в авиачасть ЮВО

https://news.ru/storage/news/86515c5a970e655092d0e4f13584e001/9604cfd3-4d56-42e8-ac89-cd2d0b286173_850.jpg Yevgeny Volkov/CC 3.0/wikipedia.org

Холдинг «Вертолёты России» передал авиачастям Южного военного округа партию учебно-боевых вертолётов Ми-28УБ «Ночной охотник» и транспортно-боевых Ми-35М, произведённых на заводе «Роствертол».

«Завершена процедура приёма-передачи представителям Минобороны РФ четырёх вертолётов Ми-35М и двух Ми-28УБ», — сообщили в пресс-службе холдинга.

«Ночные охотники» уже убыли к месту постоянной дислокации — в одну из частей ЮВО. Всего в этом году «Роствертол» планирует поставить Минобороны всю линейку производимой продукции: вертолёты Ми-26, Ми-35М, Ми-28Н, Ми-28УБ и новейшие Ми-28НМ.

Ранее News.ru писал, что российские оружейники приступили к созданию беспилотного вертолёта. Заказчиком научно-исследовательских работ выступает КБ «Камов». Новая винтокрылая машина станет гибридной. Ей сможет управлять и удалённый оператор, и экипаж. Платформу будущего прототипа и определение необходимых технических характеристик специалисты должны завершить к осени 2019 года.