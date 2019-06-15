https://static.news.ru/photo/48be10e0-90a5-11e9-93eb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/mil

В Министерстве обороны РФ сообщили о завершении испытаний новейшего боевого вертолёта Ми-28НМ.

В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирии и теперь может поступать в войска, сообщает газета « Известия ».

«Ночной суперохотник», как ещё называют этот вертолёт, способен поражать цели в любых погодных условиях. Он конструктивно отличается от своего прототипа Ми-28Н: оснащен уникальной надвтулочной радиолокационной станцией, новыми двигателями, системой управления, а также современным комплексом противодействия средствам противовоздушной обороны.

Вертолёты предназначены для действий на передовой и в тактическом тылу противника. Также они помогают огнём мотострелкам, танкистам и разведке. Пилоты в Ми-28Н располагаются тандемом, а сама машина имеет двойное управление, что повышает её выживаемость в боевых условиях: если один из пилотов получит ранение, его тут же заменит напарник.

Как ранее писал News.ru, президент России Владимир Путин заявил, что в Военно-воздушные силы РФ необходимо поставить 100 боевых вертолётов Ми-28НМ к 2028 году.