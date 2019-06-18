https://static.news.ru/photo/649c0086-91c4-11e9-92e0-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские вооружённые силы оснастят новейшим лазерным и гиперзвуковым оружием, которое не имеет аналогов в мире. Об этом заявил глава Минобороны страны Сергей Шойгу.

По его словам, оружие будет передано и армии, и флоту. Он отметил, что первые образцы вооружений на лазерной энергии и гиперзвуке уже поставлены на опытно-боевое дежурство, передаёт РБК .

О разработке уникального лазерного оружия в России рассказал в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что именно этот вид вооружения станет главным для определения боевого потенциала Российской армии.

Ранее News.ru писал, что системы противоракетной обороны (ПРО) США не успевают за развитием вооружения России. По данным военных специалистов, шансы перехватить новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Авангард» «близятся к нулю».