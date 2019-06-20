https://static.news.ru/photo/8251ee1f-fc07-4fff-813a-64498ce722c6_1024.jpg C-400 Триумф Фото: Goodvint/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Американский журнал National Interest назвал истинную причину того, почему в США всячески стараются противодействовать продажам российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. По мнению издания, это объясняется тем, Россия может использовать своё вооружение как средство борьбы в экономической войне.

В ней С-400 дают Москве целый ряд стратегических преимуществ, говорится в материале, опубликованном в National Interest .

Издание выделило четыре фактора. Главным из них названа получаемая Россией прибыль от продаж ЗРК. Она позволяет диверсифицировать экономику, а значит, снизить негативные экономические эффекты и создать базу для модернизации вооружения.

По мнению журнала, вторым фактором являются престиж и мировой статус. Они приобретаются Москвой от понимания, что она способна разрабатывать продвинутые системы вооружения.

Продажи ЗРК ведут к установлению и развитию связей России со странами вроде Китая. И это третий фактор, поскольку за приобретением Пекином С-400 неизбежно следуют обучение его военнослужащих, а также техническое обслуживание и снабжение запчастями. Без этого комплексы не смогут исправно работать.

Последним фактором National Interest называет возможность использования ЗРК в «гибридной войне». К примеру, ещё не завершённая продажа С-400 Турции, которая входит в НАТО, уже привела к расколу в альянсе. В случае если сделка будет завершена, Россия одержит серьёзную победу, разместив свои системы производства с мощными РЛС на территории НАТО. Именно этим журнал объясняет нынешние угрозы Вашингтона Анкаре из-за приобретения российского вооружения.

Ранее News.ru сообщал, что власти США рассматривают возможность введения трёх пакетов санкций против Турции из-за покупки ею российских ЗРК С-400. Эти меры вызваны тем, что Анкара окончательно подорвала доверие Вашингтона. Наибольшую поддержку в Совете национальной безопасности получил проект санкций против турецких оборонных предприятий.