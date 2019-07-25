https://static.news.ru/photo/c510c340-aee6-11e9-a36e-fa163e074e61_1024.jpg Крейсер «Аврора» Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Командование крейсером Балтийского флота «Аврора» поручено капитану 3 ранга Юрию Шишкарёву. Назначение состоялось в преддверии празднования Дня Военно-Морского Флота. Об этом сообщили в пресс-службе Западного Военного округа.

Командиром дважды Краснознаменного ордена Октябрьской революции бронепалубного крейсера 1-го ранга Балтийского флота «Аврора» стал капитан 3 ранга Юрий Шишкарёв, — приводит сообщение пресс-службы ЗВО « Интерфакс ».

Крейсер «Аврора» был построен в 1903 году на Новом Адмиралтействе в Санкт-Петербурге. Название корабль получил в честь парусного фрегата, оборонявшего Петропавловск-Камчатский в годы Крымской войны. Крейсер участвовал в Русско-Японской, Первой мировой и Гражданской войне, а также в обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В 1956 году на его борту был основан филиал Центрального военно-морского музея.

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