USD  68.4073 EUR  77.8886
GOLD1,269 $   Brent50.80 $ Bitcoin3,831.13 $
МОСКВА-10°C11:13
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. оружие

Начались подводные испытания стратегического беспилотника

Минобороны России

оружие [ версия для печати ]

В России начались подводные испытания стратегического беспилотного аппарата «Посейдон», способного нести ядерные боезаряды. О его разработке в послании Федеральному собранию рассказал президент РФ Владимир Путин.

«В морской акватории, защищённой от средств разведки вероятного противника, ведётся подводная отработка ядерной энергетической установки необитаемого аппарата «Посейдон», — сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Тесты проводятся пока в рамках опытно-конструкторских работ. Новый беспилотник способен нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн и предназначен для уничтожения военно-морских баз противника.

Ранее News.ru писал, что первый малый ударный беспилотник «Карнивора», способный перехватывать другие дроны, создан в России и проходит лётные испытания. Аппарат также может вести разведку и наносить удары по наземным объектам. Апарат получил своё название от латинского Carnivora, что означает «плотоядные». На него можно устанавливать сеткомёты для перехвата квадрокоптеров, кассеты под осколочные и фугасные боеприпасы, а также разведывательное оборудование.


#Беспилотник
самое читаемое
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
спорт
Бутырская рассказала об издевательствах над Загитовой

читайте также
в мире 21:26, 23 декабря 2018
Сверхмощные термоядерные бомбы испытали в США
в мире 16:05, 29 ноября 2018
Украина намерена сбивать все беспилотники
оружие 04:06, 27 ноября 2018
Встроенный в «Смерч» беспилотник прошёл испытания
Лента новостей
в мире 11:10
В Раде осудили избившего «кремлёвского пропагандиста»
спорт 11:09
Шипулин объяснил Фуркаду о вмешательстве политики в спорт
шоу-бизнес 11:07
Хайди Клум в третий раз выходит замуж
экономика 11:03
Курс рубля снижается на открытии торгов
спорт 11:01
Шипулин назвал спорт «очень грязным»
Другие новости
оружие 04:11
Модернизированный МИ-28 в США назвали «смертоносным»
оружие 19:38
Трофейную технику вермахта отдали на строительство храма ВС
оружие 18:17
Шойгу назвал Российскую армию самой современной в мире
оружие 14:51
Россиянам запретили хранить оружие на стене
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top