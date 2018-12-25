Начались подводные испытания стратегического беспилотника

https://news.ru/storage/news/dd1c58b1e0519e60689ef771ecfa387f/7a903400-8b44-4bbe-88f2-563034b93d8f_850.jpg Минобороны России

В России начались подводные испытания стратегического беспилотного аппарата «Посейдон», способного нести ядерные боезаряды. О его разработке в послании Федеральному собранию рассказал президент РФ Владимир Путин.

«В морской акватории, защищённой от средств разведки вероятного противника, ведётся подводная отработка ядерной энергетической установки необитаемого аппарата «Посейдон», — сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Тесты проводятся пока в рамках опытно-конструкторских работ. Новый беспилотник способен нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн и предназначен для уничтожения военно-морских баз противника.

Ранее News.ru писал, что первый малый ударный беспилотник «Карнивора», способный перехватывать другие дроны, создан в России и проходит лётные испытания. Аппарат также может вести разведку и наносить удары по наземным объектам. Апарат получил своё название от латинского Carnivora, что означает «плотоядные». На него можно устанавливать сеткомёты для перехвата квадрокоптеров, кассеты под осколочные и фугасные боеприпасы, а также разведывательное оборудование.