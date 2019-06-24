https://static.news.ru/photo/a5863c24-9642-11e9-8f4c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vitaly V. Kuzmin - Vitalykuzmin.net, CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Генеральный директор компании «Промтехнология» Владимир Злобин сообщил, что МВД заказало пробную партию снайперских винтовок ORSIS T-5000.

Модернизированные версии этих карабинов, предназначенных для антитеррористических и снайперских подразделений, планируется поставить в ФСБ и Росгвардию до конца года, передаёт РИА Новости .

Технические характеристики винтовок позволяют поразить цель на расстоянии до 1,5 км в любое время суток и при разной погоде без предварительной пристрелки.

Как писал News.ru ранее, министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал завершение работ над новейшим зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) «Панцирь-СМ». По словам чиновника, оружие будет готово в 2021 году.