Генеральный директор компании «Промтехнология» Владимир Злобин сообщил, что МВД заказало пробную партию снайперских винтовок ORSIS T-5000.
Модернизированные версии этих карабинов, предназначенных для антитеррористических и снайперских подразделений, планируется поставить в ФСБ и Росгвардию до конца года, передаёт
Технические характеристики винтовок позволяют поразить цель на расстоянии до 1,5 км в любое время суток и при разной погоде без предварительной пристрелки.
Как писал News.ru ранее, министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал завершение работ над новейшим зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) «Панцирь-СМ». По словам чиновника, оружие будет готово в 2021 году.