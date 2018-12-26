Морская пехота РФ получит боевые машины-амфибии

Главком военно-морского флота (ВМФ) России Владимир Королёв рассказал о создании для морской пехоты новейших боевых машин-амфибий. По его словам, их создадут и примут на вооружение в «среднесрочной перспективе».
Королёв пояснил в беседе с «Красной звездой», что новые машины предназначены для доставки по морю подразделений морской пехоты к месту выполнения боевой задачи, а также для уничтожения бронеобъектов и живой силы противника. На вооружение они получат боевые модули «Кинжал». Кроме того, новые высокомобильные амфибийные боевые машины будут способны работать в условиях Арктики.
Максимальная скорость, которую сможет развить новая техника, составляет 75 км/ч по дороге и 35 км/ч по воде.
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