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Морская пехота РФ получит боевые машины-амфибии

structure.mil.ru

оружие [ версия для печати ]

Главком военно-морского флота (ВМФ) России Владимир Королёв рассказал о создании для морской пехоты новейших боевых машин-амфибий. По его словам, их создадут и примут на вооружение в «среднесрочной перспективе».

Королёв пояснил в беседе с «Красной звездой», что новые машины предназначены для доставки по морю подразделений морской пехоты к месту выполнения боевой задачи, а также для уничтожения бронеобъектов и живой силы противника. На вооружение они получат боевые модули «Кинжал». Кроме того, новые высокомобильные амфибийные боевые машины будут способны работать в условиях Арктики.

Максимальная скорость, которую сможет развить новая техника, составляет 75 км/ч по дороге и 35 км/ч по воде.

Ранее News.ru писал о том, что концерн «Калашников» начал серийно поставлять образцы новейшего стрелкового оружия армии РФ. Речь идёт об автомате АК-12.


#оружие #вооружение #флот
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