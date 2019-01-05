Модифицированные зенитные комплексы получат войска РФ

https://news.ru/storage/news/faa373ecc9263cebe04e9787f7a37654/cb249ff4-7f5b-4f2e-a9ff-7b4e6a20b987_850.jpg Alexei Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ получат в 2019 году модифицированные зенитные комплексы. Предприятия-изготовители передадут министерству обороны ЗРС С-300В4, а также ЗРК «Бук-М3» и «Тор-М2».

Войска получат пять зенитных ракетных систем и зенитных ракетных комплексов. Переход на современные системы позволит нарастить боевые возможности войск ПВО более чем в 1,3 раза к 2020 году, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru сообщал, что ракетные соединения Сухопутных войск России полностью завершат перевооружение на «Искандер-М» в 2019 году. Предприятие-изготовитель передаст в ракетное соединение Западного военного округа бригадный комплект оперативно-тактических ракетных комплексов.