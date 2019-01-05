Модифицированные зенитные комплексы получат войска РФ

Подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ получат в 2019 году модифицированные зенитные комплексы. Предприятия-изготовители передадут министерству обороны ЗРС С-300В4, а также ЗРК «Бук-М3» и «Тор-М2».
Войска получат пять зенитных ракетных систем и зенитных ракетных комплексов. Переход на современные системы позволит нарастить боевые возможности войск ПВО более чем в 1,3 раза к 2020 году, сообщает ТАСС.
Ранее News.ru сообщал, что ракетные соединения Сухопутных войск России полностью завершат перевооружение на «Искандер-М» в 2019 году. Предприятие-изготовитель передаст в ракетное соединение Западного военного округа бригадный комплект оперативно-тактических ракетных комплексов.