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Модифицированные зенитные комплексы получат войска РФ

Alexei Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

оружие [ версия для печати ]

Подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ получат в 2019 году модифицированные зенитные комплексы. Предприятия-изготовители передадут министерству обороны ЗРС С-300В4, а также ЗРК «Бук-М3» и «Тор-М2».

Войска получат пять зенитных ракетных систем и зенитных ракетных комплексов. Переход на современные системы позволит нарастить боевые возможности войск ПВО более чем в 1,3 раза к 2020 году, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru сообщал, что ракетные соединения Сухопутных войск России полностью завершат перевооружение на «Искандер-М» в 2019 году. Предприятие-изготовитель передаст в ракетное соединение Западного военного округа бригадный комплект оперативно-тактических ракетных комплексов.


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