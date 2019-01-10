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МО РФ: спутник «Космос-2430» выведен с орбиты

NASA

оружие [ версия для печати ]

Спутник «Космос-2430», списанный в 2012 году, 5 января был сведён с орбиты и сгорел над Атлантическим океаном.

«5 января в 09:48 мск российский космический аппарат военного назначения „Космос-2430“ планово сведен с орбиты. Спутник полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над территорией Атлантического океана на высоте около 100 км», — сообщили в командовании Воздушно-космических сил РФ.

Как ранее писал News.ru, в командовании воздушно-космической обороны Северной Америки сообщили, что российский военный спутник «Космос-2430» системы предупреждения о ракетном нападении «Око» сгорел в атмосфере.


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