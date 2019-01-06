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Минобороны возведёт военный городок на берегу моря Лаптевых

mil.ru

оружие [ версия для печати ]

Военный городок Северного флота в 2019 году будет образован на берегу моря Лаптевых. Современные блочно-модульные строения появятся в якутском посёлке Тикси.

Проживать в нём будут военнослужащие соединения ВВС и ПВО Северного флота. Городок объединит 11 объектов, соединённых между собой крытыми переходами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Инфраструктуру для военных составят общежитие, административный корпус, дизельная электростанция, хранилище воды и топлива, столовая и гараж.

Активные работы в Тикси начались в августе 2018 года, сейчас там завершается первый этап строительства.

Ранее News.ru сообщал, что Северный флот РФ в 2019 году получит в своё распоряжение глобальную автоматизированную систему управления (АСУ). Она позволит связывать воедино разведывательные данные флота, авиации, радиотехнических и радиолокационных станций, беспилотных летательных аппаратов и самолётов дальнего радиолокационного обнаружения.


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