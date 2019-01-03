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Минобороны хочет обновить парк самолётов-амфибий Бе-12

Igor Dvurekov/wikipedia.org

оружие [ версия для печати ]

Министерство обороны планирует модернизировать в 2019 году парк противолодочных самолётов-амфибий Бе-12. Это позволит повысить боевую эффективность соединений и успешно выполнить задачи по прямому предназначению техники.

Бе-12 — советский самолёт-амфибия, созданный ОКБ Бериева в 1960-х годах. На нём установлен комплект оборудования, который позволяет эффективно обнаруживать и вести борьбу с подводными лодками противника, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что армия России испытала во время военной операции в Сирии более трёхсот образцов вооружения. Среди них истребитель пятого поколения, бронетехника, ЗРК и боевой робот. Речь идёт о новейшем самолёте Су-57, модифицированном «Панцире-С2», машине поддержки танков «Терминатор-2» и многих других разработках.


#минобороны #самолеты #модернизация #бе12
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