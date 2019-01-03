Минобороны хочет обновить парк самолётов-амфибий Бе-12

https://news.ru/storage/news/ce38ad4e1b4578811e2c83e7087c4c58/96c852b0-7f9d-4147-99fe-b44a30b32d8b_850.jpg Igor Dvurekov/wikipedia.org

Министерство обороны планирует модернизировать в 2019 году парк противолодочных самолётов-амфибий Бе-12. Это позволит повысить боевую эффективность соединений и успешно выполнить задачи по прямому предназначению техники.

Бе-12 — советский самолёт-амфибия, созданный ОКБ Бериева в 1960-х годах. На нём установлен комплект оборудования, который позволяет эффективно обнаруживать и вести борьбу с подводными лодками противника, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что армия России испытала во время военной операции в Сирии более трёхсот образцов вооружения. Среди них истребитель пятого поколения, бронетехника, ЗРК и боевой робот. Речь идёт о новейшем самолёте Су-57, модифицированном «Панцире-С2», машине поддержки танков «Терминатор-2» и многих других разработках.