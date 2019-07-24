Врио начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Виктор Познихир сообщил, что Москва выполнила обязательства по договору СНВ-3 в 2018 году.
Он также отметил, что сейчас страна вышла на уровни ограничений, которые установлены договором, передаёт
Договор СНВ-3 был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года и вступил в силу в 2011 году. Соглашение рассчитано на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости ещё на пять.
Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.
Как ранее писал News.ru, американский лидер США Дональд Трамп примет решение о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в 2020 году.