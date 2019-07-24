https://static.news.ru/photo/ac9cc174-ae0a-11e9-889f-fa163e074e61_1024.jpg Подписание договора главами США И РФ Фото: Chuck Kennedy/whitehouse.gov

Врио начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Виктор Познихир сообщил, что Москва выполнила обязательства по договору СНВ-3 в 2018 году.

Он также отметил, что сейчас страна вышла на уровни ограничений, которые установлены договором, передаёт РИА Новости .

Договор СНВ-3 был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года и вступил в силу в 2011 году. Соглашение рассчитано на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости ещё на пять.

Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.

Как ранее писал News.ru, американский лидер США Дональд Трамп примет решение о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в 2020 году.