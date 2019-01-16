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Госдума: РФ легко парирует выход США из ДРСМД

Сергей Булкин/News.ru

оружие [ версия для печати ]

Кремль достойно ответит на возможный выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Российские военные обладают технологиями, превосходящими западные аналоги, заявил председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гутенев.

Чиновник уверен — эффективное использование ракет семейства «Калибр» говорит о том, что Москва при необходимости произведёт достаточное количество образцов новейших вооружений для ликвидации угроз, сообщает «Интерфакс».

«Мы смогли не просто восстановить собственный научно-технический потенциал, но и выйти на новые рубежи, которые по ряду сегментов — это и радиоэлектронная борьба, и гиперзвук, и многое-многое другое — пока кроме нас никому не доступны», — добавил чиновник.

Москва начала создавать новую крылатую ракету «Калибр-М» для Военно-морского флота РФ с дальностью действия около четырёх тысяч километров. Её предшественницы «Калибр-НК» и «Калибр-ПЛ» установлены на кораблях и субмаринах ВМФ России.

Ранее News.ru сообщал о продаже Лаосу 10 учебно-боевых самолётов Як-130. Сумма сделки оценивается в $300 млн.


#сша #россия #оружие #ракеты #Калибр #ДРСМД
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