Госдума: РФ легко парирует выход США из ДРСМД

https://news.ru/storage/news/d504e4d473b80181e51abe53b9d61868/bcdcf31b-6ba4-42ed-b32c-40373c2f3236_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Кремль достойно ответит на возможный выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Российские военные обладают технологиями, превосходящими западные аналоги, заявил председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гутенев.

Чиновник уверен — эффективное использование ракет семейства «Калибр» говорит о том, что Москва при необходимости произведёт достаточное количество образцов новейших вооружений для ликвидации угроз, сообщает «Интерфакс».

«Мы смогли не просто восстановить собственный научно-технический потенциал, но и выйти на новые рубежи, которые по ряду сегментов — это и радиоэлектронная борьба, и гиперзвук, и многое-многое другое — пока кроме нас никому не доступны», — добавил чиновник.

Москва начала создавать новую крылатую ракету «Калибр-М» для Военно-морского флота РФ с дальностью действия около четырёх тысяч километров. Её предшественницы «Калибр-НК» и «Калибр-ПЛ» установлены на кораблях и субмаринах ВМФ России.

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