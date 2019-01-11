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Минобороны РФ: Балтийский флот получил танки Т-72Б

Танк Т-72Б Сергей Булкин/News.ru

Танк Т-72Б

оружие [ версия для печати ]

В Министерстве обороны России сообщили, что на вооружение армейского корпуса Балтийского флота поступило более 30 танков Т-72Б.

«Танки оснащены современным мощным ракетно-пушечным вооружением, новейшими средствами связи и эффективными системами управления огнем. Машина оснащена навесной динамической защитой, двигателем мощностью 840 лошадиных сил, комплексом управляемого вооружения с лазерным наведением на цель», — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что в текущем году в танковые подразделения армейского корпуса ожидается новое поступление такой же партии танков. Новые танки испытают в ходе полевых занятий и подготовят к конкурсу «Танковый биатлон» в рамках состязаний АРМИ-2019.

Ранее News.ru писал, что американские журналисты раскрыли «секрет» России о ракетах С-500 «Прометей». Они уверены, что власти РФ намеренно замалчивают впечатляющие достоинства «Прометея», чтобы не помешать продвижению на международном рынке систем С-400. В качестве главной задачи этой ЗРС называется борьба с баллистическими ракетами. Разработкой занимается «Алмаз-Антей». На вооружение новые комплексы поступят в 2020 году.


#минобороны #россия #танки #флот #Т-72Б
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