https://static.news.ru/photo/9a02ea3a-9716-11e9-b079-fa163e074e61_1024.jpg Фото: CC BY-SA 4.0/Wikimedia

Министерство обороны РФ и Объединённая судостроительная компания (ОСК) подпишут контракт на создание ещё двух подводных крейсеров «Борей-А» и двух атомных многоцелевых подлодок «Ясень-М».

В настоящее время имеется уже 15 законтрактованных субмарин.

На форуме «Армия-2019» планируется подписание контракта Минобороны с ОСК на строительство ещё двух «Бореев-А» и двух «Ясеней-М» в дополнение к уже законтрактованным подлодкам данных типов, — передаёт слова источника в оборонно-промышленном комплексе ТАСС .

Он также отметил, что строительство четырёх кораблей начнётся до 2027 года.

Как ранее писал News.ru, Минобороны России может построить две атомные подлодки по проекту «Борей-К». Они станут носителями крылатых ракет.