Министерство обороны РФ проведёт реформу системы противовоздушной обороны (ПВО) страны. В составе каждой армии ВВС и ПВО появится мобильный резерв.
Его составят войсковые части, имеющие на вооружении зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Мобильные полки будут иметь возможность действовать из засады, сообщает газета «
Специальные резервные части также увеличат скорость реагирования на угрозы. Оказаться в другой части России или за её пределами они смогут за несколько часов.
Резерву предстоит прикрывать важные стратегические объекты и усилить уже развёрнутые подразделения ПВО.
Ранее News.ru сообщал, что российские военнослужащие успешно испытали новую ракету системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. По словам представителя командования войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковника Павла Кузьмина, она подтвердила заложенные характеристики, «поразив условную цель с заданной точностью».