https://static.news.ru/photo/a0e13236-9c83-11e9-bad9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Министерство обороны РФ проведёт реформу системы противовоздушной обороны (ПВО) страны. В составе каждой армии ВВС и ПВО появится мобильный резерв.

Его составят войсковые части, имеющие на вооружении зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Мобильные полки будут иметь возможность действовать из засады, сообщает газета « Известия ».

Специальные резервные части также увеличат скорость реагирования на угрозы. Оказаться в другой части России или за её пределами они смогут за несколько часов.

Резерву предстоит прикрывать важные стратегические объекты и усилить уже развёрнутые подразделения ПВО.

Ранее News.ru сообщал, что российские военнослужащие успешно испытали новую ракету системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. По словам представителя командования войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковника Павла Кузьмина, она подтвердила заложенные характеристики, «поразив условную цель с заданной точностью».