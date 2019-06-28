https://static.news.ru/photo/ce12769e-9a39-11e9-96b2-fa163e074e61_1024.jpg 82-миллиметровый самоходный миномёт Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Министерство обороны получит на вооружение новейший миномёт «Дрок», разработанный специально для ВДВ, который заменит все 80-миллиметровые миномёты, сообщил на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» замглавы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков.

Разработан миномёт, который в ближайшее время заменит все существующие миномёты в ВС РФ от 80-миллиметровых и более, — сказал Булгаков.

Он также отметил, что данная разработка является новейшей в сфере орудий войсковой артиллерии.

Как ранее писал News.ru, документы о результатах испытаний образцов стрелкового оружия 1943–1945 годов, в том числе конструкции старшего сержанта Михаила Калашникова, обнародованы Главным ракетно-артиллерийским управлением в рамках форума «Армия-2019».