Министерство обороны получит на вооружение новейший миномёт «Дрок», разработанный специально для ВДВ, который заменит все 80-миллиметровые миномёты, сообщил на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» замглавы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков.
Разработан миномёт, который в ближайшее время заменит все существующие миномёты в ВС РФ от 80-миллиметровых и более, — сказал Булгаков.
Он также отметил, что данная разработка является новейшей в сфере орудий войсковой артиллерии.
Как ранее писал News.ru, документы о результатах испытаний образцов стрелкового оружия 1943–1945 годов, в том числе конструкции старшего сержанта Михаила Калашникова, обнародованы Главным ракетно-артиллерийским управлением в рамках форума «Армия-2019».