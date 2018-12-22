Минобороны получит единую систему управления войсками

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Концерн «Созвездие», входящий в «Росэлектронику», заключил длительное соглашение на поставку Минобороны РФ единой системы управления армией в тактическом звене, сообщил заместитель руководителя ведомства Алексей Криворучко.

Контракт действует до 2027 года. Производитель обязуется следить за жизненным циклом оборудования, включающего 11 подсистем. Техника позволяет управлять средствами РЭБ, ПВО, артиллерией, инженерными коммуникациями и материально-техническим обеспечением, пишет ТАСС.

«Эта работа будет находиться на особом контроле. Коллег прошу выполнять все взятые на себя обязательства. Спрос будет серьёзный, поэтому надеюсь, что все сроки будут выдержаны, контракт будет выполнен в срок», — заявил представитель ведомства.

Разработка подразумевает и единое информационное пространство с несколькими видами связи — радиорелейной, тропосферной и цифровой.

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