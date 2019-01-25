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Минобороны показало трофеи для ступеней главного храма ВС РФ

hram.mil.ru

оружие [ версия для печати ]

Оружие Вермахта времён Великой Отечественной войны, которое будет переплавлено для ступеней главного храма Вооружённых сил России, торжественно продемонстрировали журналистам.

Видео с экземплярами вооружения разместил телеканал «Звезда». На кадрах видно, как военные вскрывают ящики с пистолетами Walther P38 и Parabellum P08, а также пулемётами MG42.

«Данное оружие частично находилось в немецких войсках, частично — на хранении», — рассказал один из офицеров.

Как заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, техника и оружие, представляющие историческую ценность, в строительстве использоваться не будут.

Ранее News.ru писал, что трофейную технику вермахта используют при строительстве главного храма Вооружённых сил РФ. Церковный комплекс появится в военном парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. «Это сложная, непростая работа, потому что нам бы хотелось, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным, для этого мы из трофейной немецкой техники отольём ступени храма», — рассказал министр обороны Сергей Шойгу.


#минобороны #трофей
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