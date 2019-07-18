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Турция может переключиться на российские истребители Су-57, если не получит американские F-35. Об этом заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Виктор Надеин-Раевский.

Окажется ли им (Турции. — News.ru) эта сделка выгодной, если они возьмутся за приобретение российских самолетов? Видимо, да. Во-первых, потому что значительно дешевле стоят наши машины, примерно на 30%, по...