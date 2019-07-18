Минобороны РФ опубликовало видеозапись пусков крылатых ракет «Москит» с кораблей Тихоокеанского флота. Она была сделана на учениях российских моряков в Японском море.
«Москиты» в расчётное время поразили цели с расстояния в 60 км. В манёврах принимали участие эсминец «Быстрый» и ракетный катер Р-24, говорится в описании видео на
Сверхзвуковая маловысотная крылатая ракета «Москит» предназначена для поражения надводных кораблей.
Ранее News.ru сообщал, что Россия не станет отказываться от новых ракет, и, соответственно, не собирается спасать ДРСМД. О данном документе Западу можно забыть и дать соответствующий отпор «российской агрессии». Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine, отмечающая, что Европе не надо бояться ядерного удара со стороны Москвы, поскольку «ядерное устрашение» в виде новых российских ракет уже и так работает.