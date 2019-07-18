Фото: Mukeshuang/Xinhua/Global Look Press

Минобороны РФ опубликовало видеозапись пусков крылатых ракет «Москит» с кораблей Тихоокеанского флота. Она была сделана на учениях российских моряков в Японском море.

«Москиты» в расчётное время поразили цели с расстояния в 60 км. В манёврах принимали участие эсминец «Быстрый» и ракетный катер Р-24, говорится в описании видео на YouTube.

Сверхзвуковая маловысотная крылатая ракета «Москит» предназначена для поражения надводных кораблей.

Ранее News.ru сообщал, что Россия не станет отказываться от новых ракет, и, соответственно, не собирается спасать ДРСМД. О данном документе Западу можно забыть и дать соответствующий отпор «российской агрессии». Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine, отмечающая, что Европе не надо бояться ядерного удара со стороны Москвы, поскольку «ядерное устрашение» в виде новых российских ракет уже и так работает.

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