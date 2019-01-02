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Ростех впервые показал облик новой самоходки «Лотос»

Самоходка «Лотос» topwar.ru

Самоходка «Лотос»

оружие [ версия для печати ]

ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех) впервые показал широкой общественности облик будущей самоходки «Лотос». Орудие создается для нужд ВДВ.

Изображение опубликовано на странице Научно-исследовательского института в Instagram.

«Это идеальное сочетание красоты, грации и несокрушимости», — говорится в описании к рисунку.

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АО "ЦНИИТОЧМАШ" публикует собственный календарь на 2019 год В календарь АО "ЦНИИТОЧМАШ" вошли как уже зарекомендовавшие себя образцы вооружения, так и перспективные разработки, например, плавающее авиадесантируемое самоходное артиллерийское орудие "Лотос" Календарь будет интересен не только специалистам и сотрудникам предприятия, но и всем, кто интересуется развитием стрелкового и артиллерийского вооружения. Помимо описания основных образцов продукции, календарь содержит интересные истории и факты, описывающие процесс их разработки или эксплуатации, которые рассказывают сотрудники ЦНИИТОЧМАШа. В частности, многие слышали о пистолете СР1 «Гюрза», но мало кто знает какое впечатление оставил он у американских коллег после демонстрации своей мощи. Также очень интересной оказалась история создания САО "Лотос", при разработке которого разработчики отдела № 25 впервые применили принцип "золотого сечения". Ознакомиться с календарем АО "ЦНИИТОЧМАШ" можно в галерее. #cniitm #цнииточмаш #календарь #аоцнииточмаш #календарь2019 #лотос #нона-с #СР-1М #НОНА-М1 #2Б-23 #апс #ратник #ср-3м #ср.2мп #печенег #вал #календарь_2019

Публикация от АО ЦНИИТОЧМАШ (@cniitm)

Принятие САО на вооружение запланировано на 2020 год. По открытым данным, 2С42 будет создана на основе ходовой части от БМД-4М (боевая машина десанта) и оснащена не имеющим аналогов в мире новейшим 120-миллиметровым орудием. Заявленная максимальная дальность стрельбы «Лотоса» — 13 километров.

Ранее News.ru сообщал о модернизации гаубицы «Коалиция-СВ». Комплекс оснастят режимом стрельбы «шквал». Смысл в том, что орудие производит несколько залпов подряд под разными углами, из-за чего снаряды достигают цели одновременно.


#минобороны #россия #оружие
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