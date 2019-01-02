Ростех впервые показал облик новой самоходки «Лотос»

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Самоходка «Лотос»

ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех) впервые показал широкой общественности облик будущей самоходки «Лотос». Орудие создается для нужд ВДВ.

Изображение опубликовано на странице Научно-исследовательского института в Instagram.

«Это идеальное сочетание красоты, грации и несокрушимости», — говорится в описании к рисунку.

Принятие САО на вооружение запланировано на 2020 год. По открытым данным, 2С42 будет создана на основе ходовой части от БМД-4М (боевая машина десанта) и оснащена не имеющим аналогов в мире новейшим 120-миллиметровым орудием. Заявленная максимальная дальность стрельбы «Лотоса» — 13 километров.

Ранее News.ru сообщал о модернизации гаубицы «Коалиция-СВ». Комплекс оснастят режимом стрельбы «шквал». Смысл в том, что орудие производит несколько залпов подряд под разными углами, из-за чего снаряды достигают цели одновременно.