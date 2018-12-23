Минобороны поделилось видео учений Ту-160 и Ту-95

Министерство обороны поделилось видео учений, в которых приняли участие самолёты Ту-160 и Ту-95. Ролик опубликован в честь Дня дальней авиации ВКС.
Праздник отмечается с 1913 года, когда бомбардировщик «Илья Муромец» совершил первый испытательный полёт.
«Сегодня на вооружении дальней авиации находятся модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78 и другие виды авиационной техники», — отметили в ведомстве.
На кадрах можно увидеть совместные манёвры экипажей самолётов Ту-160 и военных из Венесуэлы, учения стратегических ядерных сил и фрагменты перелёта в Анадырь.
Как писал News.ru, ранее замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что первый полёт военно-транспортного самолёта Ил-112В состоится до февраля будущего года. По его словам, данный самолёт нужен в российских войсках, так как вскоре техника такого класса выйдет из эксплуатации в связи с тем, что её ресурсы истекают.