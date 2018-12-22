Минобороны назвало дату первого полёта самолёта Ил-112В

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Первый полёт военно-транспортного самолёта Ил-112В состоится до февраля будущего года, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

По его словам, данный самолёт нужен в российских войсках, так как вскоре техника такого класса будет выходить из эксплуатации, так как её ресурсы истекают.

«Поэтому мы ждём этот самолёт», — отметил он.

Замминистра рассказал, что в дальнейшем планируется закупить ещё два транспортника, однако решение примут после испытания первой машины, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что первые истребители совершили посадку на аэродроме Бельбек в Севастополе после завершения реконструкции взлётно-посадочной полосы. Новая ВПП длиннее старой на 500 м и соответствует всем международным стандартам.