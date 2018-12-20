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МО анонсировало испытания беспилотника «Альтиус»

MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

оружие [ версия для печати ]

Обновлённый разведывательный беспилотник «Альтиус» совершит свой первый полёт в следующем году, сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Испытания пройдут в мае-июне 2019 года, говорится в пресс-релизе военного ведомства.

«Есть небольшое отставание, но мы сейчас его будем наверстывать, поэтому эта работа точно будет выполнена», — отметил Криворучко.

Работа по БПЛА находится на «серьёзном контроле Минобороны», добавил замминистра.

Впервые «Альтиус» был представлен в качестве экспериментальной модели на форуме «Армия-2015». По заявлениям разработчиков, он способен нести до 2 т. боевой нагрузки на дальность до 10 тыс. км.

Ранее News.ru писал, что первый малый ударный беспилотник «Карнивора», способный перехватывать другие дроны, создан в России и проходит лётные испытания. Аппарат также может вести разведку и наносить удары по наземным объектам.


#минобороны #беспилотники
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