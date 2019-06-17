https://static.news.ru/photo/45c85b72-90e4-11e9-b5d5-fa163e074e61_1024.jpg Илья Тарасенко Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Тактико-техническое задание на тяжёлый ударный беспилотник «Скат» планируется согласовать с Минобороны до конца текущего года, сообщил гендиректор самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.

По его словам, ниша, в которой будет находиться аппарат, в России пока ещё не закрыта.

Мы надеемся в этом году завершить согласование ТТЗ на него с нашим заказчиком. После этого мы будем переходить к опытно-конструкторским работам, — отметил он в комментарии РИА Новости .

Макет «Ската» впервые был представлен на авиасалоне МАКС-2007. По данным «МиГ», он создан для нанесения ударов как по заранее разведанным стационарным целям, в первую очередь средствам ПВО в условиях сильного противодействия зенитных средств противника, так и по мобильным наземным и морским целям.

Как писал News.ru, ранее Тарасенко сообщил, что два новейших истребителя МиГ-35 переданы в ВКС России. Ещё четыре таких самолёта планируется поставить до конца 2019 года.