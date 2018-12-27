Курский авиаполк завершил перевооружение

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Курский авиаполк Западного военного округа получил последний истребитель Су-30СМ, завершив перевооружение авиапарка. Новейшие истребители заменили МиГ-29СМТ.

«Успешно завершилось перевооружение — все самолёты поставлены по гособоронзаказу», — сообщили журналистам в пресс-службе округа.

Всего за последние два года на вооружение полка поступили более 20 сверхманёвренных истребителей Су-30СМ.

Ранее News.ru писал, что первые истребители совершили посадку на аэродроме Бельбек в Севастополе после завершения реконструкции взлётно-посадочной полосы. Новая ВПП длиннее старой на 500 м и соответствует всем международным стандартам. Строительные работы на одной из самых южных точек базирования ВКС России начали весной 2018 года. На сегодняшний день завершено возведение объектов первой очереди — ВПП, рулёжных дорожек, мест стоянки самолётов и площадок специального назначения. После завершения строительства всех объектов инфраструктуры аэродром сможет принимать как военные, так и гражданские самолёты.