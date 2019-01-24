Две субмарины и фрегат примут в состав ВМФ в 2019 году

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Владимир Путин на церемонии закладки атомного подводного крейсера «Князь Владимир» на верфи завода «Севмаш»

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир», атомную подводную лодку «Казань» и фрегат нового поколения «Адмирал Касатонов» планируется принять в состав ВМФ РФ в 2019 году.

«В этом году мы планируем принять в боевой состав ракетный подводный крейсер стратегического назначения „Князь Владимир“, атомную подводную лодку „Казань“, фрегат нового поколения „Адмирал Касатонов“ и несколько других кораблей», — сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королёв.

Ранее News.ru писал, что Военно-морской флот России планирует в перспективе поставить на боевое дежурство до 32 стратегических необитаемых подводных аппаратов «Посейдон». Предполагается, что по две подлодки — носителя «Посейдонов» войдут в боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов. Каждая будет нести максимум по восемь беспилотников. Подводный необитаемый беспилотник с ядерным боеприпасом был представлен президентом России вместе с другими новыми видами ракетного вооружения, после чего путём всеобщего голосования на сайте Минобороны получил название «Посейдон».