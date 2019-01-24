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Две субмарины и фрегат примут в состав ВМФ в 2019 году

Владимир Путин на церемонии закладки атомного подводного крейсера «Князь Владимир» на верфи завода «Севмаш» kremlin.ru

Владимир Путин на церемонии закладки атомного подводного крейсера «Князь Владимир» на верфи завода «Севмаш»

оружие [ версия для печати ]

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир», атомную подводную лодку «Казань» и фрегат нового поколения «Адмирал Касатонов» планируется принять в состав ВМФ РФ в 2019 году.

«В этом году мы планируем принять в боевой состав ракетный подводный крейсер стратегического назначения „Князь Владимир“, атомную подводную лодку „Казань“, фрегат нового поколения „Адмирал Касатонов“ и несколько других кораблей», — сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королёв.

Ранее News.ru писал, что Военно-морской флот России планирует в перспективе поставить на боевое дежурство до 32 стратегических необитаемых подводных аппаратов «Посейдон». Предполагается, что по две подлодки — носителя «Посейдонов» войдут в боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов. Каждая будет нести максимум по восемь беспилотников. Подводный необитаемый беспилотник с ядерным боеприпасом был представлен президентом России вместе с другими новыми видами ракетного вооружения, после чего путём всеобщего голосования на сайте Минобороны получил название «Посейдон».


#подлодки #ВМФ #КРЕЙСЕР
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