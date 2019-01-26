Корвет «Стойкий» проведёт учения в Балтийском море

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Корвет ВМФ России «Стойкий»

В начале следующей недели корвет ВМФ России «Стойкий» отработает ведение боя с надводными, морскими и воздушными целями.

Экипаж корабля будет использовать противокорабельный ракетный комплекс «Уран» и зенитно-ракетный комплекс «Редут», предназначенный для поражения противокорабельных ракет. По данным Минобороны РФ, учения пройдут 28 января в акватории Балтийского моря.

Ранее News.ru писал о том, что корабли Балтийского флота взяли под контроль американские эсминцы «Грейвли» и «Портер», которые вошли в акваторию Балтийского моря. На сопровождение американские суда взяли корветы «Бойкий» и «Сообразительный».