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Корвет «Громкий» в США назвали смертоносным кораблём будущего

MOD Russia/Global Look press

оружие [ версия для печати ]

Американские эксперты оценили новейший российский корвет «Громкий», построенный специально для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе.

Журналисты издания The National Interest назвали корвет проекта 20380 «Громкий» смертоносным военным кораблём, который олицетворяет будущее Военно-морского флота (ВМФ) России.

Главными достоинствами корвета, длина которого сопоставима с футбольным полем, эксперты назвали противокорабельные ракеты Х-35 «Уран» и корабельный противолодочный вертолёт Ка-27. При этом он малозаметен для радаров противника.

Автор статьи также предположил, что принятие на вооружение «Громкого» отражает усилия Кремля по «укреплению военно-морского присутствия в Восточной Азии».

Во Владивостоке 25 декабря прошла торжественная церемония принятия корвета в состав Тихоокеанского флота. «Громкий» способен вести боевые действия в ближней морской зоне, а также поддерживать огнём десантные операции.

Ранее News.ru писал о том, что в начале декабря противолодочные вертолёты морской авиации Тихоокеанского флота впервые выполнили взлёты и посадки на палубу новейшего корвета «Громкий». Заводские ходовые испытания корвета прошли в заливе Петра Великого.


#вооружение #ВМФ
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