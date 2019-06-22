https://static.news.ru/photo/212cc742-94c9-11e9-84f4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Экипажи кораблей Ленинградской военно-морской базы провели артиллерийские стрельбы в акватории Финского залива.

По данным пресс-службы Балтийского флота, военнослужащие вели огонь по реальным воздушным и морским целям. Помимо этого, они осуществили глубинные бомбометания и поиск подводных лодок условного противника, а также выполнили минно-торпедные и тральные упражнения.

В БФ отметили, что участие в манёврах приняли более 10 кораблей и вспомогательных судов, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что российский бомбардировщик Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца Juan Сarlos I, который участвовал в учениях НАТО в Балтийском море.