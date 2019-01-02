USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,285 $   Brent53.30 $ Bitcoin3,873.03 $
МОСКВА-3°C19:29
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. оружие

Корабли Каспийской флотилии РФ прошли рекордное расстояние

Twitter.com/MOD Russia/Global Look Press

оружие [ версия для печати ]

Каспийская флотилия ВМФ РФ установила свой новый рекорд по пройденному расстоянию. По сравнению с ушедшим годом показатели увеличились почти в полтора раза.

Военные суда преодолели в 2018-м около 100 тыс. морских миль (185 тыс. км), пишет «Интерфакс-АВН». Это связано с повышенным объёмом учений и походов.

«В течение года на Каспийской флотилии выполнено более 400 боевых, в том числе около 10 ракетных, стрельб по воздушным и морским целям, свыше 150 артиллерийских стрельб, около 50 бомбовых и противолодочных стрельб», — сообщает пресс-служба ЮВО.

Экипажи противостояли условным диверсантам, обеспечивали живучесть кораблей, маневрировали и отрабатывали приёмы РЭБ.

Ранее News.ru сообщал о модернизации гаубицы «Коалиция-СВ». Комплекс оснастят режимом стрельбы «Шквал». Смысл в том, что орудие производит несколько залпов подряд под разными углами, из-за чего снаряды достигают цели одновременно.


#минобороны #россия #ВМФ #флот
самое читаемое
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США
происшествия
Президент побывал на месте трагедии
Что сделано Путиным в Магнитогорске


читайте также
оружие 17:47, 2 января 2019
Ростех впервые показал облик новой самоходки «Лотос»
оружие 12:43, 2 января 2019
«Коалиция-СВ» сможет обрушить на врага шквал снарядов
оружие 08:59, 2 января 2019
Черноморский флот подвёл итоги года
общество 17:32, 1 января 2019
Авиация Северного флота продолжит патрулировать Арктику
Лента новостей
общество 19:26
Омбудсмен Москвы предложила поменять детекторы в школах
в мире 19:23
Цукерберг продал акции Facebook для лечения эпилепсии
в мире 19:11
Порошенко обозначил приоритеты Украины
спорт 19:04
Боец UFC Анкалаев вернётся в октагон
в мире 19:01
Задержанный шпион пользовался российскими соцсетями
Другие новости
оружие 17:47
Ростех впервые показал облик новой самоходки «Лотос»
оружие 13:54
ВВС России обновит боевой авиапарк
оружие 12:43
«Коалиция-СВ» сможет обрушить на врага шквал снарядов
оружие 08:59
Черноморский флот подвёл итоги года
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top