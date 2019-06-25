Су-57 Фото: Сергей Булкин/News.ru

Контракт на производство боеприпасов для российских самолётов Су-57 заключат уже в ближайшее время. Об этом заявил глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в кулуарах форума «Армия-2019». Он отметил, что налаживанию выпуска способствует опыт боевого применения новейших истребителей РФ в Сирии.

Подписывать контракт на один самолёт без современных средств поражения было бы неправильно, мы бы вернулись на 10–15 лет назад. Это всё делается в комплексе, — цитирует его ТАСС.

Ранее News.ru писал, что на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» планируется обсудить контракт на поставку 76 истребителей пятого поколения Су-57 для нужд Минобороны РФ.

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