Контракт на боеприпасы для Су-57 будет заключён в ближайшее время
Анна Акимова
11:59, 25 июня 2019
https://static.news.ru/photo/c85db58e-9727-11e9-8b0b-fa163e074e61_1024.jpgСу-57Фото: Сергей Булкин/News.ru
Контракт на производство боеприпасов для российских самолётов Су-57 заключат уже в ближайшее время. Об этом заявил глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в кулуарах форума «Армия-2019». Он отметил, что налаживанию выпуска способствует опыт боевого применения новейших истребителей РФ в Сирии.
Подписывать контракт на один самолёт без современных средств поражения было бы неправильно, мы бы вернулись на 10–15 лет назад. Это всё делается в комплексе, — цитирует его ТАСС.
Ранее News.ru писал, что на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» планируется обсудить контракт на поставку 76 истребителей пятого поколения Су-57 для нужд Минобороны РФ.