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Государственные испытания российской универсальной планирующей бомбовой кассеты ПБУ-500У СПБЭ, известной как «Дрель», завершатся в 2019 году. Новые кассетные боеприпасы способны самостоятельно выбирать и идентифицировать цель, они не требуют вмешательства человека в режим прицеливания.

Изделия по теме «Дрель» заканчивают государственные испытания в текущем году. В дальнейшем предполагается принятие их на вооружение и последующее серийное производство, — цитирует ТАСС гендиректора «Техмаша» Владимира Лепина. По его...