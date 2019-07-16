https://static.news.ru/photo/1d2f3d38-a855-11e9-b9c9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Воздухонезависимая энергоустановка (ВНЭУ) сделала новую российскую подводную лодку типа «Пиранья» П-750Б уникальной. Она первая в мире получила анаэробный двигатель, не зависящий от атмосферного воздуха.

ВНЭУ, разработанная в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения «Малахит», позволит субмарине увеличить время пребывания под водой в четыре раза — до 12 суток. Об этом рассказал ведущий конструктор бюро, автор проекта лодки Игорь Караваев, сообщает РИА Новости .

На одних только аккумуляторных батареях лодка может идти не более трёх суток, а с применением ВНЭУ — до 12 дней при скорости в четыре узла экономического хода, — отметил конструктор.

По словам Караваева, неатомная малая подлодка всё это время может находиться под водой, однако ей необходимо иногда всплывать для определения местоположения и приёма сеанса радиосвязи.

Модель российской «Пираньи» с ВНЭУ впервые показали на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге в июне 2019 года.

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