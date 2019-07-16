Воздухонезависимая энергоустановка (ВНЭУ) сделала новую российскую подводную лодку типа «Пиранья» П-750Б уникальной. Она первая в мире получила анаэробный двигатель, не зависящий от атмосферного воздуха.
ВНЭУ, разработанная в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения «Малахит», позволит субмарине увеличить время пребывания под водой в четыре раза — до 12 суток. Об этом рассказал ведущий конструктор бюро, автор проекта лодки Игорь Караваев, сообщает
На одних только аккумуляторных батареях лодка может идти не более трёх суток, а с применением ВНЭУ — до 12 дней при скорости в четыре узла экономического хода, — отметил конструктор.
По словам Караваева, неатомная малая подлодка всё это время может находиться под водой, однако ей необходимо иногда всплывать для определения местоположения и приёма сеанса радиосвязи.
Модель российской «Пираньи» с ВНЭУ впервые показали на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге в июне 2019 года.
Ранее News.ru сообщал, что в России появятся похожие на летающие тарелки подлодки. О том, как они изменятся в будущем, рассказал научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин. Он заверил, что управление такими подлодками будет беспилотным. Рассказал, что у России уже есть разработки, позволяющие отказаться от традиционных обводов корпусов, но они ещё «проходят этап осмысления».