Компания Volvo представила новый бронированный автомобиль-краб с названием Scarabée. От краба новинка позаимствовала способность перемещаться боком. Французская армия впечатлена новинкой и рассматривает возможность замены парка легкобронированной техники своей армии на «Скарабея» уже к 2025 году.

Лёгкий и маневренный

Crab-tank made by Volvo can drive SIDEWAYS and could soon be used to transport the French Army : The Volvo-owned French company, which focuses on battlefield-ready vehicles, has named its new light tank Scarabée, or beetle. https://t.co/ryDBALW3vU pic.twitter.com/ORecqVbm5J — RushReads (@RushReads) 20 июня 2019 г.

Принадлежащая Volvo компания Arquus, специализирующаяся на боевых машинах, назвала свой новый бронетранспортёр (БТР) Scarabée (или Beetle), сообщает издание Popular Science. Длина модели — 1,83 м (6 футов) в высоту, 4,6 м (15 футов) в поперечнике, вес модели — 6,6 тонн. Scarabée оснащён двумя двигателями — электрическим и дизельным. Оба они расположены в задней части БТР. Максимальная скорость — 75 миль в час (120 км/ч), что для его веса довольно много. При этом модель достаточно легка для того, чтобы её можно было сбросить с небольшой высоты, не прибегая к использованию парашюта.

Движение боком

Scarabée движется аналогично обычному джипу 4×4: каждое из его колёс может двигаться в любом направлении так, что автомобиль способен поворачиваться на одном месте, а также передвигаться боком. В последнем случае, чтобы начать перемещаться в сторону, водитель должен повернуть каждое из колёс в одном направлении.

Если вы наденете на машину много защитной брони, она станет очень тяжёлой, громоздкой и, следовательно, медленной. Добавьте сюда большой, мощный двигатель — и у вас больше нет маленькой, проворной военной машины, — рассказал изданию Popular Science генеральный директор Arquus Эммануэль Лавахер. — Мы очень серьёзно работали над вопросом скорости, потому что скорость — это тоже форма обороны.

Arquus использовала композитные материалы для обеспечения наилучшей защиты БТРа, который, к слову сказать, может также использоваться как беспилотная модель и управляться дистанционно — для этого он роботизирован по последнему слову техники. По мнению конструкторов, крабообразное передвижение боком — отличный способ избежать мин.

Помимо перевозки двух тонн оборудования внутри, Arquus также разработал для своей новинки прицеп, который может вместить в себя в два раза больше груза.

Модернизация французской армии

В 2009 году Франция запустила большую программу модернизации своей армии под названием Project Scorpion. Процесс должен быть завершён к 2025 году. Новый бронетранспортёр — не единственный из кандидатов, рассматриваемых в качестве замены для нынешнего парка лёгкой бронетехники французской армии.

Новинки российского производства

Как сообщил News.ru военный эксперт Михаил Ходарёнок, до сего дня ему не доводилось слышать о бронированных автомобилях, способных передвигаться боком. На вооружении у российской армии таких моделей нет. Зато наши конструкторы готовы представить на предстоящем Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» другие интересные новшества. В частности, как сообщает «РИА Новости», Уралвагонзавод (УВЗ) покажет на форуме танк Т-90МС, изготовленный с помощью 3D-принтера. Кроме того, гости форума увидят «летающий» танк Т-90А, пишет волгоградское издание «Городские вести» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Форум «Армия-2019» пройдёт в парке «Патриот» в Подмосковье с 25 по 30 июня. Как писал News.ru, именно здесь состоится первый открытый показ беспилотного летательного аппарата «Корсар».



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d0c7fbf9a794793ae2d2e08

Форум «Армия-2019» традиционно пройдет в парке «Патриот» под Москвой. Даты проведения форума — с 25 по 30 июня.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d0c7fbf9a794793ae2d2e08

Форум «Армия-2019» традиционно пройдет в парке «Патриот» под Москвой. Даты проведения форума — с 25 по 30 июня.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d0c7fbf9a794793ae2d2e08

Форум «Армия-2019» традиционно пройдет в парке «Патриот» под Москвой. Даты проведения форума — с 25 по 30 июня.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d0c7fbf9a794793ae2d2e08